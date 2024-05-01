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وزير الأشغال يوجه بتوحيد أجور عمال المياومة وفق أعلى أجر

منذ 11 ثانية
وزير الأشغال يوجه بتوحيد أجور عمال المياومة وفق أعلى أجر

وطنا اليوم:كرم وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، عمال المياومة العاملين في الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من أيار من كل عام.
واستمع أبو السمن خلال حفل التكريم الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، وأعضاء اللجنة الاجتماعية في الوزارة، إلى مطالب العمال وهمومهم خصوصا المتعلق منها بالأجور والشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وقال أبو السمن في رسالة وجهها للعاملين في الوزارة، خصوصا العاملين في الفرق الميدانية والورش الفنية والمشاغل المختلفة، إن ما تحقق من إنجازات في الأردن بمجال الإنشاءات والمقاولات من جسور وطرق ومباني متنوعة ما كان له أن يتحقق لولا علو همة العمال وصلابة عزيمتهم ومهارة أيديهم.
وأوعز أبو السمن، بدراسة توحيد الأجور لجميع العاملين على نظام المياومة وفق أعلى أجر، والسير بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الصحة لشمول الأشخاص غير المشمولين بالتأمين الصحي ومخاطبة الضمان الاجتماعي لاستثناء عمال المياومة من نظام العمل الإضافي، تقديرا لجهودهم وخدمتهم واعتزازا بهم وبالعمل الذي يقدمونه.
وأضاف أن تلك الجهود إلى جانب جهود المختصين والفنيين في مختلف ميادين العمل والبناء شكلت إسهاما واضحا في مسيرة ونهضة الوطن.
وقال أبو السمن مخاطبا العاملين “أتوجه لكل واحد منكم بتحية التقدير والاعتزاز والتهنئة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فهذه مناسبة يحق لبناة الوطن، أصحاب السواعد القوية والعزيمة الصلبة والنفوس المعطاءة المنتمية ان يفخروا فيها بما قدموا وأنجزوا، ومن حقهم علينا أن نقف لهم إجلالا واحتراما”.
وختم أبو السمن رسالته بتوجيه التهنئة والأمنيات الطيبة للعاملين كافة، مثمنا جهودهم لبناء الوطن وتحقيق الطموحات الوطنية بالنهضة والمنعة والرفاه تحت ظل راية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهد الأمين.


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