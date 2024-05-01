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الفوسفات تهنئ بعيد العمال العالمي

منذ ساعة واحدة
الفوسفات تهنئ بعيد العمال العالمي

وطنا اليوم_عمان

هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمناسبة عيد العمال العالمي.

وأكد الدكتور الذنيبات، أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية مستمرة بهمة وجهود كوادرها في المساهمة بشكل فاعل في تعزيز مسيرة البناء والتنمية في المملكة، ورفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد أعمالها وخططها، تحقيقًا لتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الشاملة لمستقبل المؤسسات الاقتصادية الوطنية في جميع المجالات، ولا سيما في قطاع التعدين.

وأشاد الدكتور الذنيبات بجهود أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة، والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، وجميع العاملين في مواقع العمل في الشركة والشركات التابعة والحليفة؛ ما أسهم في مواصلتها تحقيق إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، مثمنًا في هذا الاطار، التزام الجميع وحرصهم على الارتقاء بأداء الشركة؛ بما يؤسس لمزيد من النجاح والتميز.

وأكد الدكتور الذنيبات أن شركة مناجم الفوسفات ستواصل بهمة كوادرها المخلصة، مسيرة البناء والإنجاز الوطني؛ بما يعزز دورها بوصفها صرحًا اقتصاديًّا رافدًا لمسيرة التنمية والتطوير والبناء التي يشهدها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.


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