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في يوم العمال: ” ألف تحية لصانعي شذا نشيدنا الوطني

منذ 11 ثانية
في يوم العمال: ” ألف تحية لصانعي شذا نشيدنا الوطني

 

 

وطنا اليوم_أميمة الجبور

 

نحتفل اليوم الأول من أيار مع بناة الوطن وصناع المجد وشذا حروف النشيد الوطني فيه لنهنىء كل الأيادي الطاهرة والعاملة فيه لتصنع مجدا وحاضرا ومستقبلا يليق بالوطن واسم الأردن وأبنائه هؤلاء الذين يعرفون أن الوطن كرامة وأن الأرض عظيمة وأن الجذور شيدت وبنيت بعرق الأجداد ودمائهم .

 

وفي هذه المناسبة نحن لا نهنئ السواعد والأيدي العاملة في الوطن بل نعترف بجميل وحسن العطاء لهم ونبارك فيهم كل خدوش وتجاعيد يد مؤمنة أن العمل عبادة وأن الأجر مقرون بالعطاء والعمل وكل عطاء لحب الوطن نهضة للمجتمع وتقدم ورفعة لأبنائه وإعلاء لشأنه .

 

وألف تحية شموخ لكل حرائر الوطن بكل ميادين العمل فيه سيدات المجد اللواتي أثبتن أن الأردني والأردنية يتقاسمان إعمار الوطن وهما جذوره الضاربة في عمق سهول وسفاح الوطن وهما حبات المطر التي تروي زرعه لنصل بالوطن

 

لمجدنا وعهدنا وواجب الوفاء الذي يهزنا لنبقى السنديان والبلوط والمر والعلقم والسيف والبارود وأهل الوطن .

 

وأخيرا كلنا عزة وفخر وجباهنا تتقاطر أنفة لجنود الوطن وحماته ولكوادرنا الطبية في غزة التي تشفي الألم وتحيك جراح الليل والنهار وتسكن رجفات ونبضات قلوب أطفال غزة للذين آثروا العمل والواجب وأحسنوا رسالتهم الإنسانية والوطنية النبيلة والشريفة ويمثلون الوطن بوجهه الأبلج كما نحب .


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