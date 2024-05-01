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مرشح محتمل من خارج الصندوق

منذ 10 ثواني
مرشح محتمل من خارج الصندوق

وطنا اليوم _يبدو أن الاصلاحات السياسية وبرنامج التحديث الشامل الذي وجه له جلالة الملك مؤخرا وعلى أساسه بدأ الحراك الانتخابي يجذب وجوه من خارج الصندوق حيث دخلت لبورصة الحراك الانتخابي اسماء نوعية من قطاعات مهمه وخبرات كبيرة وتجارب ملفته ومن بينها رجل الأعمال د. زبن ابوعودة والذي جاء من خلفية اقتصادية نابضة كانت مسيرتها تعتمد على الحداثة والإنجاز وقصص النجاح خاصة في التجارة وابوعودة احد ركائز قطاع امن المخزون الغذائي وجزء هام من تركيبة الأمن الغذائي الأردني. 

والى جانب الحداثة والقراءه الدقيقة للمشهد الاقتصادي لم تغب عنه الأصالة وهو احد الأسماء التي كانت حاضرة في ازمة كورونا سواء من خلال توفير المنتج للمستهلك المحلي ودعك جهود الحكومة في التغلب على الجائحة وسجل ابوعودة عبر مواقف دعم مباشرة وغير مباشرة إلى أهلنا في غزة مواقف تذكر بأحرف من ذهب وهو يسير على خطى القيادة الهاشمية ويسير قوافل الدعم للأهل في غزة للتغلب على الهجمة البربرية الظالمة من العدو الاسرائيلي المجرم .

ابوعودة اليوم وضمن استثمارات ممتدة في الإقليم وشراكات استثمارية مع الخليج لم يتنازل ابدا على أن يبقى إدارة اعماله في الأردن وان يبادر دائما إلى جذب الاستثمار للأردن رغم التحديات والمخاوف من البعض وهو يردد بصوت واثق جملته الدائمة ( رب كريم وقيادة حكيمة وشعب طيب ) الأردن سيبقى بخير وملاذ للجميع وثغر للأنسانية وواجبنا جميعا الحفاظ عليه .

بروح الشباب والملاءه الثقافية والسياسية والخبرة والإنجاز قد يكون ابوعودة مرشحا من خارج الصندوق سيجل حضورا ملفتا على الساحة الانتخابية والوطنية وننتظر القادم .


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