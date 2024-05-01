بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

بلغة الأرقام .. كيف أثّرت الحرب الإسرائيلية على سوق العمل بغزة

منذ 25 ثانية
بلغة الأرقام .. كيف أثّرت الحرب الإسرائيلية على سوق العمل بغزة

وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، ارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى 75%، مع زيادة الفقر إلى أكثر من 90% جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار/مايو سنويا، قال المكتب عبر بيان “في ظل الحرب الإسرائيلية الكارثية ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90% بغزة”.
وتابع “كما توقفت ما نسبته 95% من المنشآت الاقتصادية في القطاع عن العمل تماما بسبب القصف والتدمير”.
وشدد على أن “العمال في غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 75% مقارنة مع 46% قبل الحرب (…) واستمرار الحصار للعام 18 على التوالي”.
وأضاف مكتب الإعلام الحكومي، أن “إسرائيل قتلت آلاف العمال الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني”.
وزاد بأن “أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب، بينهم قرابة 5 آلاف صياد أسماك، حيث يفرض جيش الاحتلال حصارا خانقا ويمنع الصيادين من الصيد في البحر”.
وقدَّر “الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بـ33 مليار دولار، حيث دمرت إسرائيل 15 قطاعا من قطاعات العمل والحياة”.
وحمَّل مكتب الإعلام الحكومي، إسرائيل والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال قطاع غزة في يومهم العالمي”.
ودعا دول العالم والمنظمات العالمية والأممية إلى “وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ودعم شريحة العمال”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:44

الفايز: موقف الأردن بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطينية مشرّف

15:39

الأردن يدخل قافلة مساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لأول مرة

15:15

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

15:10

تحسباً للحالة الجوية.. الإمارات ترفع مستوى التأهب

15:02

شركة البوتاس العربية تهنىء موظفيها بعيد العمال

14:59

المجالي يُهنئ أسرة الملكية الأردنية بمناسبة عيد العمال

14:57

الخبير الهولندي: تقلبات الجو تشير لزلازل قادمة

14:49

شكر وتقدير لمستشفى الرويال

14:47

لجنة السياحة والتراث في الأعيان تزور الجامعة الاميركية في مادبا

14:42

الخارجية تدين اعتداء مستوطنين على قافلتي مساعدات أردنية متجهة لغزة

14:39

الاتحاد الأوروبي محذرا : الأزمة السورية تفقد أهميتها

14:26

حبس شخصين لمدة سنة احتالا على مؤسَّسة أيتام بأختام مزوّرة

وفيات
وفيات الأربعاء 1-5-2024شكر على تعزية بوفاة والدي الغالي الحاج عبد الله سليمان الرفاعي “أبو أيمن”وفاة الحاج خلف الملكاوي / أبو عاطف في بلدة أم قيسوفيات الثلاثاء 30-4-2024وفيات الاثنين 29-4-2024