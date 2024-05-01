بلغة الأرقام .. كيف أثّرت الحرب الإسرائيلية على سوق العمل بغزة

وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، ارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى 75%، مع زيادة الفقر إلى أكثر من 90% جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار/مايو سنويا، قال المكتب عبر بيان “في ظل الحرب الإسرائيلية الكارثية ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90% بغزة”.

وتابع “كما توقفت ما نسبته 95% من المنشآت الاقتصادية في القطاع عن العمل تماما بسبب القصف والتدمير”.

وشدد على أن “العمال في غزة يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 75% مقارنة مع 46% قبل الحرب (…) واستمرار الحصار للعام 18 على التوالي”.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي، أن “إسرائيل قتلت آلاف العمال الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني”.

وزاد بأن “أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب، بينهم قرابة 5 آلاف صياد أسماك، حيث يفرض جيش الاحتلال حصارا خانقا ويمنع الصيادين من الصيد في البحر”.

وقدَّر “الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بـ33 مليار دولار، حيث دمرت إسرائيل 15 قطاعا من قطاعات العمل والحياة”.

وحمَّل مكتب الإعلام الحكومي، إسرائيل والإدارة الأميركية والمجتمع الدولي “المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال قطاع غزة في يومهم العالمي”.

ودعا دول العالم والمنظمات العالمية والأممية إلى “وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ودعم شريحة العمال”.