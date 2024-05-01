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الأردن يدخل قافلة مساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لأول مرة

منذ ثانيتين
الأردن يدخل قافلة مساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون لأول مرة

وطنا اليوم:تمكن الأردن الأربعاء من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من إدخال قافلة مساعدات جديدة للأهل في غزة، بحسب ما ذكرت الهيئة الأربعاء.
ولأول مرة يتم إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة عبر معبر بيت حانون حيث ستدخل 31 شاحنة من خلاله، ليصبح المنفذ بوابة عبور جديدة لإدخال المساعدات الأردنية للأهل في غزة على ما ذكر البيان.
كما تضم القافلة الأردنية 48 شاحنة أخرى ستعبر من خلال معبر كرم أبو سالم، ليصبح إجمالي الشاحنات المسيرة لهذا اليوم 79 شاحنة.
وتحمل القافلة المسيرة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية والمؤسسات الداعمة، طروداً غذائية ومادة حليب الأطفال.
وسيتم ايصال المساعدات التي تدخل لأول مرة عبر معبر بيت حانون لأهلنا في شمال غزة، وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن الأردن يعمل باستمرار لزيادة عدد القوافل التي تدخل قطاع غزة كون حجم الاحتياج كبيراً، وقال “بناء على التوجيه الملكي وتعبيراً عن الموقف الأردني، نسعى للوصول لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة والقيام بواجبنا الانساني وفتح المزيد من المعابر”.
وأضاف الشبلي أنه بلغ العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم 1242 شاحنة و57 طائرة عبر العريش، كما تم تنفيذ 90 إنزالاً أردنياً و225 إنزالاً للدول الصديقة والشقيقة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.


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