34568 شهيدا و77765 مصابا منذ بدء العدوان على غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية اسفرت عن ارتقاء 33 شهيدا 57 مصابا.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 208 على قطاع غزة، أنه لا زال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي الماضي إلى 34568 شهيدا و 77765 مصابا.