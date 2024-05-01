خرفات يكتب في يوم العمال العالمي

وطنا اليوم:كتب المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في يوم العمال العالمي : يصادف الأول من أيار من كل عام في الأردن الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يأتي ليجسد انجازات الازدهار والبناء التي تحققت بفضل القيادة الهاشمية وإرادة عمال الوطن وسواعدهم ليشكل عطاءهم شموخ الوطن وعزته وشواهد فخر تسمو بمسيرة الأردن المشرفة لتشمل جميع مناحي الحياة.

ويأتي هذا اليوم العالمي احتفالا بعمال الوطن في كافة انحائه وتقديرا لجهودهم واساهمهم في العملية الإنتاجية ورفعة الوطن وازدهاره.

وتتزامن هذه المناسبة لهذا العام باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية والتي كانت خمسة وعشرين عاما حافلة بالعطاء والإنجازات جعلت من الأردن مثلا يحتذى في التطور الاقتصادي والسياسي وموطن عزة وفخر للجميع.

وشهد قطاع العمل والعمال تطورا كبيرا، وحقق إنجازات نوعية على مختلف الصعد والمستويات منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، من حيث فرص العمل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الشاملة وتطوير معايير العمل الوطنية والارتقاء بالحقوق العمالية وتحسين شروط وظروف العمل.

وفي هذه المناسبة نتقدم من جلالة الملك بأسمى آيات التهنئة ونستذكر مسيرة الوطن الحافلة بالعطاء والتي جعلتنا نقف شامخين امام العالم صامدين في وجه التحديات خلف القيادة الهاشمية الحكيمة وكل عام وملكينا ووطننا وشعبنا بألف خير.