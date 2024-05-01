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السعودية تغرق.. فيضانات عارمة تجرف المركبات وتجتاح الطرقات

منذ 6 ثواني
السعودية تغرق.. فيضانات عارمة تجرف المركبات وتجتاح الطرقات

وطنا اليوم:شهدت عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية هطولا مطريا غزيرا، مما أدى إلى غرق بعض المناطق وتشكل السيول في مناطق أخرى.
وفوجئ أهالي محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة بالأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول داخل المحافظة، تسببت تلك السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات وانهيار بعض الطرق في المحافظة.
وصدرت الإنذارات الجوية بالمملكة، للتحذير من الفيضانات حيث ناشدت قوات الدفاع المدني السعودي المواطنين بألا يغادروا المنازل.
وكانت شهدت جدة والمدينة المنورة حالتين من الأمطار الغزيرة حيث تراكمت المياه في الطرق وغرقت السيارات وسقطت كميات أمطار العام في يوم واحد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة غرق الطرقات وجرف المركبات وارتفاع منسوب المياه جراء تساقط الامطار بغزارة وعلى مدار أكثر من يومين.
فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مقاطع فيديو للفيضانات في منطقة عنيزة – القصيم وغرق المركبات، عدا عن سحب السيول لمركبات مع سائقيها.


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