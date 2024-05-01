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ولي العهد للعمال:بناة الوطن.. يعطيكم العافية

منذ 8 ثواني
ولي العهد للعمال:بناة الوطن.. يعطيكم العافية

وطنا اليوم:هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأربعاء الأول من أيار/مايو من كل عام.
ونشر سموه عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام صورة كتب عليها:”بناة الوطن.. يعطيكم العافية”.
ويشارك الأردن دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي الذي يأتي كل عام تقديرا لدورهم في بناء الوطن، باعتبارهم المساهم الرئيس والفاعل في العملية الإنتاجية.
وعيد العمال يتزامن هذا العام مع مناسبة وطنية، وهي اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.


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