الميثاق يؤكد الاعتزاز بالعمال في يومهم ويثمن روحيتهم بالعطاء 

وطنا اليوم_ الاربعاء 1 ايار 2024 ///

يحتفل العالم اليوم من كل عام في الاول من شهر ايار في عيد العمال العالمي، حيث تُكرم جهود العمال وتضافرهم في بناء المجتمعات والحفاظ عليها لما لهم من دور كبير في بناء الدول وتطوير اقتصاداتها.

ويشارك الاردن اليوم دول العالم بهذا الاحتفال الهام على الرغم من وجود بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، الا انها تولي العمال الاهتمام الكبير وتخصص لهم هذا اليوم للاحتفال بانجازاتهم التي تساهم دائما في رفعة الوطن.

أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني قال أن هذا اليوم هو بمثابة محطة سنوية لنا لتقدير وتكريم العمال والاحتفال بهم وبمنجزاتهم والوقوف على احتياجاتهم وتطوير مهاراتهم باستمرار فالعمال هم بناة الاوطان فبوركت سواعدهم المخلصة التي لا تعرف الا البناء.

هذا وهنأ الأمين العام المومني العمال مؤكداً أن هذا اليوم فرصة مهمة ايضا للتأكيد على القيم الإنسانية والاجتماعية التي يتمتع بها العمال، والتي تشكل الركيزة الأساسية لتقدم المجتمعات.

مساعد الأمين العام لشؤون العمل والعمال ورئيس اتحاد العمال خالد الفناطسة قال “إن تفانيكم وجهودكم الجبارة تشكل الركيزة الأساسية لنجاحنا المشترك. ندعو الله لمزيد من الازدهار والتقدم في مسيرتكم العملية.”

هنأ الفناطسة جميع العاملين في كافة مواقعهم مشيدا بالجهود الجبارة التي يقوموا فيها في كافة ارجاء وطننا الغالي من أجل إبقاء اسم الوطن عاليا ومن أجل بناء وتطوير مجتمعاتنا.

ويثمن حزب الميثاق الوطني، ممثلا بإعضائه ومنتسبيه، دور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولو عهده الامين ، في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم حيث أن ذلك يجسد الرؤية الحكيمة لقيادة متميزة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.

لنحتفل بتضحيات العمال وإنجازاتهم، ولنواصل العمل جميعًا نحو مستقبلٍ أفضل، ضارعين الى الله العلي القدير أن يحفظ الأردن الغالي.