المدن الصناعية: جهود متواصلة للحد من نسب البطالة وتوفير فرص العمل

وطنا اليوم_ أكدت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم اعتزازها بالنهضة الاقتصادية والتنموية التي تقودها على المستوى الوطني ورفدها للاقتصاد المحلي واسهاماتها المتواصلة في الحد من نسب البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الاردني من خلال مدنها الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وقالت الشركة في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمال ان العامل الاردني هو نواة الانتاج وعماده في شتى القطاعات، وأن ما تشهده المدن الصناعية الاردنية اليوم والصناعة الاردنية من نماء وتطور يتواصل بسواعد العمالة الاردنية المؤهلة العاملة في الشركات الصناعية وغيرها من القطاعات.

وقال السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن المدن الصناعية تزخر بالعديد من قصص النجاح والتي تمثل العامل الاردني بأبهى صوره وهو في قمة العطاء والإنجاز، حيث ساهمت هذه الايدي المعطاءة بتطور ونمو ورقي الصناعة الاردنية والحفاظ على ديمومة الإنتاج حتى في اقسى الظروف، مضيفا إن المدن الصناعية الاردنية وبفضل التوسع الافقي والعمودي في انتشارها شكّلت وجهة لآلاف الشباب الاردني الباحث عن فرص العمل، حيث وفرت المئات فرص العمل بمختلف القطاعات والمهن التي تحتاجها الصناعة الأردنية.

وأشار السيد عمر جويعد إن المدن الصناعية الاردنية انخرطت مؤخرا بالعديد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات المختلفة مع عدد من الجامعات الرسمية والخاصة والمبادرات الهادفة لإدماج الشباب الاردني في سوق العمل وتأهيله والموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مما ساعد في توفير متطلبات القطاع الصناعي من العمالة الاردنية المؤهلة والمدربة لتستطيع ان تصل بمنتجاتها الاردنية لمختلف الاسواق العالمية.

ولفت السيد عمر جويعد الى ان برنامج عمل الشركة التنفيذي الذي يتوائم مع اولويات عمل الحكومة يستهدف توفير المئات من فرص العمل للشباب الاردني في اروقة المدن الصناعية الاردنية من خلال الاستثمارات الصناعية التي يتوقع دخولها الى قائمة الإستثمارات العاملة في المدن الصناعية.

يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الاكبر للمدن الصناعية في الاردن حيث تمتلك 10 مدن صناعية موزعة على مختلف محافظات المملكة وفرت لغاية اليوم قرابة 59 الف فرصة عمل تشكل نسبة العمالة الاردنية منها 50% في مختلف المهن والتخصصات.