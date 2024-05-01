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شقيقان يدفعان ثمنا غاليا مقابل “فزعة” في عمان

منذ 9 ثواني
شقيقان يدفعان ثمنا غاليا مقابل “فزعة” في عمان

وطنا اليوم_أصيب شقيقان جراء تعرضهما للطعن في البطن والضرب على الوجه بأداة حادة “مشرط”، خلال مشاجرة مع شخصين آخرين في منطقة الهاشمي الجنوبي بالعاصمة عمان، فجر الأربعاء.

 

وقال مصدر طبي، إنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى البشير الحكومي، حيث قدم الأطباء لهما الإسعافات الأولية وتبين أنهما بحالة صحية متوسطة.

 

وعلمت وطنا اليوم أن المصابين كانا في حديقة عامة عندما شاهدا مشاجرة بين عدة أشخاص، ولدى محاولتهما تفريق المتشاجرين تعرضا للطعن والضرب في الوجه.

 

من جهتها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث للقبض على المشتبه بهما في الاعتداء على الشخصين المصابين.

 

 

 

 

 


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