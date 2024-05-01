حزب عزم يهنئ بعيد العمال

وطنا اليوم_هنأ حزب عزم بكل تقدير واعتزاز وفخر عمال الأردن بمناسبة الإحتفال بعيد العمال الذي يصادف اليوم الأربعاء الأول من أيار متزامنا مع مناسبة وطنية وهي اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية .

وأكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع عمال الأردن يحظون على الدوام برعاية واهتمام كبير من جلالة الملك عبد الله الثاني باعتبارهم من أهم ركائز البناء والعطاء والإنجاز والقوة الدافعة لمسيرة التقدم والازدهار والتنمية المستدامة للمجتمع الأردني.

واشار نفاع أن قطاع العمال شهد تطورا كبيرا وحيويا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني على صعيد تحسين الوضع المعيشي والارتقاء بالحقوق العمالية وتحسين مستوى المعيشة والعديد من الإنجازات والمكتسبات التي تحققت لشريحة العمال بوصفهم المورد البشري الأهم ورأس مال الدولة الأردنية وركن أساسي وفعال في عملية البناء والعطاء والإنتاج.

واستذكر نفاع الإنجازات الكبيرة والعديدة لعمال الوطن في مختلف المجالات والقطاعات والتي تحققت على أيديهم بجهد وطني ممزوج بالعطاء والبناء والإعمار وعمل متواصل لبناء الأردن الحديث وتوطيد ركائز التقدم والنهضة تحقيقا لطموحات الشعب الأردني ورؤئ جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه .

واشار نفاع أن حزب عزم سيولي قطاع العمال اهتماما خاصا من حيث تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير اهم سبل الراحة العمالية وفق الامكانيات المتاحة ضمن برامج وخطط واقعية قابلة للتطبيق لتعزيز دورهم الريادي في نهضة المجتمع الأردني.

فتحية عز وفخار واجلال لبناة الوطن أصحاب السواعد القوية والعزائم الماضية والنفوس الطيبة الزكية بكل بقاع الوطن العزيز.