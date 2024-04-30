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ثقافه اربد تعلن البدء باستقبال طلبة المدارس في متحف الحياه البرلمانية

منذ 14 ثانية
ثقافه اربد تعلن البدء باستقبال طلبة المدارس في متحف الحياه البرلمانية

وطنا اليوم_ أعلنت مديرية ثقافة محافظة إربد اليوم الثلاثاء، عن البدء بإستقبال طلبة مدارس محافظة إربد وأبناء المجتمع المحلي في متحف الحياة البرلمانية في جاليري مركز إربد الثقافي، وذلك إعتبارًا من صباح يوم غدٍ الأربعاء وحتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار إحتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

 

ويحاكي المعرض متحف الحياة البرلمانية ومقره في جبل عمان، والذي يحكي التاريخ السياسي للأردن وتطوره خلال المئة عام الأولى للدولة الأردنية (1921- 2021).

 

ويحتوي المعرض على معلومات وثائقية عن تاريخ الدولة الأردنية والتي تعرض بطريقة العرض والتسلسل الزمني والطريقة الفنية المتميزة في سرد الأحداث التاريخية اضافة إلى عرض الصور واللوحات الفنية مع شرح مفصل من قبل فريق متخصص من المتحف لمرافقة الزوار والشرح عن محتوياته والدعوة عامة للجميع.


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