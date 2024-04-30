جامعة مؤتة الجناح العسكري تنفذ تمرين فرسان مؤتة 2

وطنا اليوم- في إطار التحديث المستمر الذي تنتهجه جامعة مؤتة ــ الجناح العسكري في تعزيز أساليب التدريب وتنوع طرقها، نفذ تلاميذ السنة الرابعة، اليوم الثلاثاء، تمرين فرسان مؤتة/ 2، الذي يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين وتأهليهم في مجال الإستجابة العملياتية السريعة.

وأشتمل التمرين على فرضيات تحاكي تهديدات إرهابية محتملة على إحدى المنشآت، وآليات التنسيق بين الأجهزة المعنية وتظافر الجهود بينها لمواجهة التهديد، وكيفية التعامل معه بمهنية وإحترافية عالية.

حضر التمرين اللواء المتقاعد الدكتور مروان السمعيات من مركز إدارة الأزمات ونائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية، وآمار الكليتين العسكرية والشرطية وعميد الشؤون الأكاديمية الدكتورة رولا هلسه رئيسة قسم تخصص إدارة الأزمات، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

يشار إلى أن تخريج الفوج الأول من تخصص إدارة الأزمات إحدى التخصصات الأكاديمية المعتمدة منذ عام 2020 سيكون ضمن الفوج الثالث والثلاثون في جامعة مؤتة ــ الجناح العسكري.