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وفد من المشاركين في المؤتمر الوزاري التعاوني يزور البتراء

منذ 27 ثانية
وفد من المشاركين في المؤتمر الوزاري التعاوني يزور البتراء

 

وطنا اليوم- زار وفد من المشاركين في المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ مدينة البترا، وذلك بهدف الإطلاع على تجربتها السياحية، وما تحتويه من مواقع أثرية.

 

وأستهل الوفد زيارته بمتحف البترا الأثري الذي يحتوي مقتنيات تعود لمختلف الحقب الزمنية التي تعاقبت على المدينة الوردية.

 

وكان في إستقبال الوفد رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، يرافقه نائبه مفوض المحمية والسياحة الدكتور إسماعيل أبو عامود، ومفوض البنية التحتية والإستثمار المهندس حمزة العلياني.

 

وأطلع الوفد على الأهمية التي تشكلها البترا بإعتبارها واحدة من أبرز مدن السياحة العالمية، والدور الذي تقوم به سلطة إقليم البترا في صون وحماية الإرث الحضري، وتطوير المدينة سياحيًا.


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