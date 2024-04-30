الميثاق يعقد اجتماعه ال 56 ويدعو إلى التحلي بالروح الايجابية والتنافس الشريف لخوض الانتخابات النيابية

وطنا اليوم_عمان 30 نيسان 2024///

دعا حزب الميثاق الوطني القوى السياسية والراغبين بخوض الانتخابات النيابية المقبلة إلى الاقدام على الاستحقاق القادم والتحلي بالروح الايجابية بما يليق بمنظومة التحديث السياسي التي اختطها وطننا العظيم نهجا للمئوية الثانية من عمر الدولة.

وأضاف الميثاق الوطني عقب الاجتماع الدوري 56 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء أن المصلحة العليا للاردن العظيم تتطلب الانخراط والاستثمار في التجربة السياسية الجديدة التي تاتي بناء على قانون انتخاب جديد عصري ومتطور يمنح الأحزاب فرصة الوصول لقبة البرلمان من خلال القائمة الحزبية العامة والتي خصص لها 41مقعدا، بالإضافة إلى إمكانية الفوز بمقاعد خصصت للدوائر المحلية على امتداد الوطن والبالغ عددها 18دائرة انتخابية يتنافس الراغبين بالترشح من خلالها على 97 مقعدا.

كما أكد الميثاق الوطني أهمية توسيع المشاركة الشعبية بالعملية الإنتخابية، ومشاركة النساء والشباب مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية الأردنية التي نعتز بها؛ معنية اليوم بتشجيع الناخبين على الذهاب للانتخاب واختيار الأفضل والاقدر.

ونوه الميثاق الوطني إلى أنه كحزب وطني وكباقي الأحزاب السياسية المؤمنة بالعمل الديمقراطي والعمل الحزبي يسير بخطوات ثابتة وهادفة من خلال النشاطات التي ينظمها، واللقاءات التي تجمعه بمختلف أبناء المجتمع الأردني بهدف التعريف بقانونِ الانتخاب والأحزاب، وأهمية الاستفادة من هذه التجربة والانتقال من الأقوال إلى الأفعال، سيما وأن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد منذ تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021 مع دخول الدولة المئوية الثانية أنه الضامن للتحديث السياسي، كما أكد جلالته خلال زيارته للهيئة المستقلة للانتخاب مؤخرا ضرورة بذل الجهود من قبل مجلس المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية، والعمل لمنع أية تجاوزات بكل حزم، قائلا “أن الأردن أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي، التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي”، مشيرا الحزب إلى أن هذه ضمانة أخرى لسير العملية وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة.

وشدد الميثاق الوطني التأكيد على أن الأردن يمر في ظروف صعبة نتيجة للحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة خاصة في ظل العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة والأحداث في الضفة الغربية والقدس الشريف، ووطننا العظيم يستحق منا الكثير لخدمته، ما يتطلب منا كأردنيين إدارك أهمية المشاركة بالانتخابات واختيار الأفضل وتشجيع الناخبين الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار الحزب أو المرشح الأنسب لمصلحة الوطن والمواطن.