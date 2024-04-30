امين عمان يلتقي رئيس هيئه المكاتب الهندسية

وطنا اليوم_

– بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم تسهيل العمليات الإجرائية الهندسية في التراخيص والأبنية والرقابة.

وأكد الشواربة خلال اللقاء بحضور أعضاء الهيئة، أن التغيير الإيجابي يبدأ بتطوير منظومة التشريعات التي تخدم الصالح العام للمدينة بما يتعلق في منظومة العمل الهندسي من تراخيص الأبنية وتطوير التخطيط للمدينة وهو ما عملت عليه الأمانة في قانونها.

من جانبه ثمن رئيس هيئة المكاتب الهندسية التواصل القائم مع الأمانة للوقوف على اخر المستجدات الهندسية واهمها قانون أمانة عمان، داعيًا إلى إعادة تفعيل لجنة تجميل عمان للحفاظ على المظهر الهندسي المعماري الذي تتمتع به مدينة عمان.

وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان أن الملاحظات التي تخدم تسهيل الإجراءات تعتبر فرصة للتحسين، مشددين على ضرورة إحترام القوانين وتفعيلها.