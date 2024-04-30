وزير الأوقاف يفتتح مسجد غرندل الكبير في لواء بصيرا

وطنا اليوم:افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مسجد غرندل الكبير في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة

وقال الخلايلة، إن عمارة المساجد هي من علامات الإيمان، فعمارتها تقوم على أمرين الأول البناء المادي ويؤجر على ذلك كل من ساهم في عملية البناء بالمال أو الجهد، والأمر الآخر عمارة أهل المسجد بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف الخلايلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبيل دخوله إلى المدينة المنورة شرع ببناء مسجد قباء وعند دخوله قام ببناء المسجد النبوي لدور المسجد في بناء الإنسان والأمة والجيل، مشيرًا إلى مكانة المسجد الدينية والاجتماعيّة في تخريج القادة والعلماء والمفكرين

وأشار الخلايلة، إلى أن المسجد المكان الوحيد الذي يلتقي فيه الناس خمس مرات يوميًا ما يشكل فرصة لترسيخ المفاهيم والقيم الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى الجانب الدعوي والإيماني.

وحضر الافتتاح، متصرف لواء بصيرا علي الزيدان، ورئيس لجنة زكاة بصيرا الأديب الدكتور أحمد عطية السعودي، ومساعد الأمين العام لوزارة الأوقاف لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا ومدير مديرية أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي ذنيبات وعدد من سكان المنطقة.