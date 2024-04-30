انتخاب اعضاء المجلس الثالث عشر للجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه اجتماعها اليوم الثلاثاء لاجراء انتخابات مجلس الادارة الثالث عشر، حيث تناول الاجتماع عدة موضوعات هامة من شأنها بحث عدداً من الامور الادارية والعملية .

حبث تناول الاجتماع مناقشة التقرير الاداري والمالي للجمعية لعام 2023، وعرضاً لتقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية 2023 والموافقة عليه، كما وتم عرض تقرير مدققي حسابات الجمعية على البيانات الختامية للسنة المنتهية 2023، وصار الى المصادقة على الحسابات الختامية للجمعية للسنة المالية المنتهية في 31 كانونو الاول 2023، وايضتً اقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2024.

هذا وقد شهد الاجتماع تعيينا لمدقق حسابات للجمعية للسنة المالية 2024، واجراء انتخابات مجلس الادارة الثالث عشر، ولقد تم المصادقة عليهم.

وقد فاز بالانتخابات كلاً من السيد مازن حمارنة (رئيس مجلس ادارة) والسيد باسل الديك (نائب رئيس مجلس ادارة)، والاعضاء كلاً من: السيد اياد ابو عوض (امين السر)، السيد محمد ابو سيدو (نائب أمين السر)، السيد سامي الهمشري (امين للصندوق)، السيد زهير جويحان (نائب أمين الصندوق)، السيد عبدالله الزبن (عضوا)، السيد يوسف السرحان (عضوا) والسيد اكرم شاهين (عضوا).