بلينكن: أول شحنة مساعدات تغادر من الأردن لغزة عبر إيريز

وطنا اليوم:شهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، انطلاق أول قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجهة إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون الذي أعادت إسرائيل فتحه.

وقال بلينكن للصحافيين، وهو يشاهد مرور المساعدات، “من هنا في الأردن نرى طريقاً مباشراً من الأردن إلى شمال غزة عبر معبر إيريز. الشحنات الأولى تغادر اليوم”. وأضاف “إنه تقدّم حقيقي ومهم، ولكن ما زال يتعيّن القيام بالمزيد”.