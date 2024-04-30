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القسام للإسرائيليين: أبناؤكم في الأسر بسبب مصالح نتنياهو السياسية

منذ ساعتين
القسام للإسرائيليين: أبناؤكم في الأسر بسبب مصالح نتنياهو السياسية

وطنا اليوم:وجهت كتائب عز الدين القسام -اليوم الثلاثاء- رسالة مقتضبة للجمهور الإسرائيلي بشأن مصير الأسرى الذين تحتجزهم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعلى حسابها في تليغرام، بثت القسام صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخلفها قضبان زنزانة، وكتبت عليها بالعربية والعبرية “بسبب المصالح السياسية لنتنياهو ما زال أبناؤكم في الأسر”.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لنتنياهو بشأن اعتزام جيشه مهاجمة مدينة رفح جنوب قطاع غزة، سواء تم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس أم لم يتم.
وقال نتنياهو -خلال لقاء جمعه بعائلات أسرى إسرائيليين- إن فكرة وقف الحرب قبل تحقيق كافة أهدافها غير واردة في الحسبان، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وأضاف “سندخل رفح وسنقضي على الكتائب الحمساوية الموجودة هناك، سواء هناك صفقة (لتبادل الأسرى) أو بدونها، وذلك في سبيل تحقيق النصر المطلق”.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن منتدى العائلات قوله “أخبرنا نتنياهو في الاجتماع أن عملية إجلاء السكان في رفح قد بدأت بالفعل استعدادًا للعملية التي ستتم قريبًا، وقال إن جميع وزراء الحكومة يؤيدون ذلك”.
وأمس، أعلن وزير خارجية مصر سامح شكري -في كلمة بمنتدى دولي بالرياض- وجود مقترح من بلاده على طاولة المفاوضات بشأن الوصول لهدنة في غزة، داعيا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لدراسته، دون تفاصيل أكثر.
كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية الخاصة، أمس، بأن وفد حركة حماس غادر القاهرة بعد ساعات من وصولها وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة تهدئة في قطاع غزة.
وكانت القسام بثت قبل أيام مقطع فيديو لأسيرين إسرائيليين لديها، يطالبان حكومة نتنياهو بإخراج الأسرى عبر صفقة حماس، ويحثان الجمهور على التظاهر من أجل قضيتهم.


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