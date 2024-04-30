إطلاق مركز جمرك التجارة الإلكترونية مطلع أيلول المقبل

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، مدير عام الجمارك، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، اليوم الثلاثاء.

وبحث الجانبان آخر الترتيبات لتجهيز مركز التجارة الإلكترونية في مبنى البريد الأردني بالمقابلين بحضور اللجان الفنية المختصة.

وباشرت اللجان الفنية المختصة والمشتركة بين دائرة الجمارك الأردنية والبريد الأردني أعمالها لإعداد التجهيزات اللازمة لبدء العمل بمركز جمرك التجارة الإلكترونية، والذي سيتم إطلاقه اعتبارا من الأول من شهر أيلول المقبل؛ بهدف تسهيل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد على الشركات والمواطنين.

وتعمل اللجان المختصة على إعداد الترتيبات اللازمة وتجهيزات البنية التحتية ورسم الإجراءات، حيث سيتم التشاور مع الشركاء من القطاعين العام والخاص للقيام بالترتيبات اللازمة لإنجاز الاعمال المطلوبة في المركز، والذي يعّد نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية.

وسيعمل المركز على تقديم تسهيلات كبيرة لمتلقي الخدمة وتنظيم العملية ضمن أحدث المواصفات العالمية.