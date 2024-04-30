تحويلات مرورية على طريق الرمثا تحويلات مرورية على طريق الرمثا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية عن إجراء تحويلات مرورية على الطريق الواصل من إشارة (سايبر ستي) باتجاه مدينة الرمثا وحتى جسر جامعة العلوم والتكنولوجيا بطول (6) كم لتنفيذ أعمال مشروع صيانة طريق الرمثا ضمن المنطقة المحددة.

وتشمل الأعمال في المشروع كشط المناطق المتضررة في سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية جديدة وتنفيذ أعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

وأشارت الوزارة إلى أن التحويلات على الطريق ستكون على النحو التالي، اعتبارا من مساء يوم الأربعاء الموافق 01/05/2024:

1- سيتم فصل الطريق المتجه من إشارة (سايبر ستي) باتجاه الرمثا وحتى جسر جامعة العلوم والتكنولوجيا بواسطة حواجز بلاستيكية ومباشرة العمل في أحد المسارب والإبقاء على المسرب الآخر مفتوحا لحركة المرور وذلك لكل منطقة عمل.

2- عند الانتهاء من تنفيذ المسرب الأول سيتم فتح السير عليه ومباشرة العمـــل في المسرب الآخر.

كما أشارت الوزارة إلى أن منطقة العمل مجهزة بكامل عناصر السلامة المرورية والإشارات الإرشادية والتحذيرية خصوصا في منطقة التحويلات.

وأهابت الوزارة بسالكي الطريق التقيد بأسس القيادة الامنة وتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.