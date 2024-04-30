497 ديناراً أردنياً متوسط أجر الأردنيين في القطاع الخاص

وطنا اليوم:يحتفل الأردن والعالم الأربعاء بعيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار / مايو من كل عام في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة في الأردن خلال العام 2023 بمقدار 0.8 نقاط مئوية عن العام 2022 ليبلغ 22% وبلغ معدل البطالة للذكور %19.6% خلال عام 2023 بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة عن العام 2022، فيما انخفض معدل البطالة للإناث خلال العام 2023 بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن العام .2022 ليبلغ 30.7% للإناث

وشهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 366,000 عامل وعاملة في عام 2000 إلى حوالي 1,503,019 عامل وعاملة في عام 2022. كما ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 ديناراً في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 ديناراً في وعلى صعيد الاجر الشهري للعمال، فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 643 ديناراً أردنياً خلال العام 2021، حيث بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 679 ديناراً أردنياً، مقابل 585منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 546 ديناراً في عام 2021 في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ المتوسط الأجور للذكور 563 ديناراً أردنياً مقابل 505 ديناراً أردنياً للإناث.

وعلى صعيد الأجر الشهري للعمال فقد بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 643 ديناراً أردنياً خلال العام 2021 حيث بلغ المتسوط للذكور في القطاع العام 679 دينارا أردنيا مقابل 585 دينارا أردنيا للإناث. وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 497 ديناراً أردنياً، حيث بلغ المتوسط للذكور 515 ديناراً أردنياً، مقابل 443 ديناراً أردنياً للإناث.

وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني، والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها.

كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح عدد النساء النشيطات اقتصادياً في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوماً على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر للنساء الأردنيات 14% في عام 2023 ، مما يشير إلى أن إمرأة واحدة من بين كل 7.14 نساء كانت نشيطة اقتصادياً في عام 2023 مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.88 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

و يعد الأردن من أوائل الدول التي نشأت فيها التنظيمات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954 ، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، وشارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول و في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي، وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا تقدما جوهريا” مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها