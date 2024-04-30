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الجمارك : تسهيلات لجميع المسافرين بغض النظر عن مدة الإقامة

منذ ساعتين
الجمارك : تسهيلات لجميع المسافرين بغض النظر عن مدة الإقامة

وطنا اليوم:أوعز مدير دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إلى المراكز الجمركية الحدودية بتقديم التسهيلات كافة للمسافرين الأردنيين والزائرين من ضيوف قادمين ومغادرين وبغض النظر عن مدة الإقامة.
وكان القضاة قد شكل لجنة لدراسة عملية سير الإجراءات في المراكز الجمركية الحدودية فيما يخص الأردنيين الحاصلين على دفاتر المكوث والتأشيرات الممنوحة لهم واضطرارهم إلى الخروج والعودة وفق إجراءات معينة وتقييمها، حيث قامت اللجنة بزيارة المراكز الجمركية المعنية صباح هذا اليوم واطلعت على واقع الحال في الميدان وبشكل مباشر.
وخلصت اللجنة إلى أن هناك العديد من المواطنين الأردنيين الذين حصلوا على إقامات وتاشيرات من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودفاتر مكوث بموجبها يستطيعون الخروج والعودة بهدف إتمام مصالحهم وأعمالهم هناك، مما يتطلب تقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المواطنين والضيوف بغض النظر عن مدة الإقامة في البلد الآخر أو في المملكة.
وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية حرصها على خدمة المواطنين المسافرين وكذلك خدمة ضيوف الأردن القادمين وفقاً لأعلى المعايير الدولية من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وبما يحقق رؤية التحديث الاقتصادية للمملكة.


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