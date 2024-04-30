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البيت الأبيض يهاجم احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا

منذ ساعتين
البيت الأبيض يهاجم احتجاجات طلبة جامعة كولومبيا

وطنا اليوم:أدان البيت الأبيض اليوم الثلاثاء الأحداث الأخيرة في الاحتجاجات المناهضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في جامعة كولومبيا، معتبرًا سيطرة الطلاب على مبنى داخل الحرم الجامعي “نهجًا خاطئًا تمامًا”.
وأوضح البيت الأبيض أن أي تدخل لإنفاذ القانون يترك للسلطات المحلية دون وجود خطة لتدخل اتحادي.
وشهدت جامعة كولومبيا سيطرة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين على مبنى اليوم، في استمرار للتصعيد مع الإدارة التي بدأت في منع حضور الطلاب الذين رفضوا إزالة الخيام المقامة داخل حرم الجامعة بمدينة نيويورك.
واقتحم المحتجون مبنى هاملتون هول، المعروف باحتضانه للاحتجاجات الطلابية منذ ستينات القرن الماضي، وعلقوا لافتة من الطابق العلوي مكتوب عليها “قاعة هند”، تكريمًا لطفلة فلسطينية قتلت في غزة على يد قوات إسرائيلية.
وقام آخرون بإغلاق أبواب القاعة من الخارج باستخدام الطاولات وتشكيل حاجز بشري أمامها


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