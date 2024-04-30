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ما حقيقة وصول سعر المقعد النيابي لبعض المرشحين إلى مليون دينار

منذ 3 ساعات
ما حقيقة وصول سعر المقعد النيابي لبعض المرشحين إلى مليون دينار

وطنا اليوم:رد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، على عضو مجلس الأعيان محمد داودية، بعدما طرح تساؤل في منتدى الاتصال الحكومي بشأن دعم رجال أعمال لأحزاب بعينها.
وقال المعايطة، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان: ” الانتخابات النيابية 2024… ما الجديد”، “لا أعرف إذا كان هنالك رجال أعمال يدعمون أحزاب أو لا، لكن القانون يشير إلى أن الأحزاب تستطيع أن تتلقى الهبات والتبرعات على أن تعلن عنها مش تحت الطاولة”.
وأكد أن الأحزاب يتوجب عليها تمثيل المصالح المختلفة من يسار إلى اليمين، سواءً كان رجال أعمال أم غيرهم.
وأكمل: المال مهم في الانتخابات ومسموح بها قانونيًا.. وأنا شايف أن رجال الأعمال مش كثير في الأحزاب، وبالعكس نحن بدنا يدافعوا عن مصالحهم.
وعند سؤاله حول “ظهور أحاديث عن وصول سعر المقعد النيابي لبعض المرشحين إلى مليون دينار أو نصف مليون دينار”، أجاب بأن “أسمع هذا الحكي لكن ما أظن.. مليون كثير مثلًا، لكن ما اعتقد. الهيئة مهمتها الرقابة حسب القانون، فإن توصلنا إلى ذلك سيكون هنالك إجراءات نتخذها.. الشائعات كثيرة ولم تتقدم أي شكاوى رسمية ونحن لا نتعامل على النيات”.


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