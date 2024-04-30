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الرحامنة ينفي بدء تفعيل مخالفات استخدام الهاتف وحزام الآمان عبر الكاميرات

منذ 3 ساعات
الرحامنة ينفي بدء تفعيل مخالفات استخدام الهاتف وحزام الآمان عبر الكاميرات

وطنا اليوم:نفى الناطق باسم أمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة، بدء تفعيل مخالفات استخدام الهاتف وحزام الآمان عبر الكاميرات، مؤكدا أن الأصل الالتزام بقانون السير حفاظا على سلامة المواطن والممتلكات العامة.
وقال الرحامنة ، إن العمل بمخالفات استخدام الهاتف وحزام الآمان عبر الكاميرات قد يبدأ نهاية العام الحالي او بداية العام القادم، بعد استكمال اجراءات عطاء الكاميرات.
وأضاف، أنه بعد تركيب الكاميرات ستكون مجهزة لالتقاط مخالفات استخدام الهاتف وحزام الآمان والمخالفات المرورية كافة.
وبين أن تركيب الكاميرات في المرحلة الاولى سيكون في مناطق بأقليم وسط عمّان، وهي: بسمان، المدينة، اليرموك، بدر نزال، زهران، العبدلي.


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