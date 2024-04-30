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أمانة عمان تنفي ايقاف أحد المشاريع بسبب منح أراض لنجل وزير سابق

منذ 3 ساعات
أمانة عمان تنفي ايقاف أحد المشاريع بسبب منح أراض لنجل وزير سابق

وطنا اليوم:نفى الناطق باسم أمانة عمّان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة، ما تم تداوله حول طلب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ايقاف أحد مشاريع “رؤية عمّان”، بسبب منح أراض بمساحة 25 دونما لنجل وزير سابق.
وأكد الناطق باسم الأمانة ، أن منظومة الاستثمار في أمانة عمان الكبرى وذراعها الاستثماري “رؤية عمان” مستمرة ولا يوجد أي مشروع متوقف، ولم يطلب ايقاف أي مشروع.
وقال إن الأمانة لا تمنح أراض لأحد، مؤكدا في الوقت ذاته أنها مستمرة في تهيئة الأسباب الجدية لاستمرار الاستثمارات، وإتاحة الفرص لتنميتها.
وأضاف الرحامنة أن الأمانة قامت بتحريك دعوى قضائية ضد من ادعى هذه الشائعات ومن قام بترويج المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للشائعات، مؤكدا عدم صحة كل ما جاء فيها


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