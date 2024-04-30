الهيئة المستقلة : إجراءات خاصة لمراقبة العنف الانتخابي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الهيئة أجرت استعداداتها المختلفة لإجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل.

وأضاف المعايطة، في حديث له خلال منتدى الاتصال الحكومي الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن الناخب يمكنه الانتقال من مركز اقتراع لآخر ضمن دائرته الانتخابية.

وأشار إلى أنه سيكون خلال الانتخابات النيابية 2024، قرابة 1600 مركز اقتراع موزعة على جميع مناطق المملكة، وستعلن عن أسمائها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة، لرفع عدد مراكز الاقتراع المختلطة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وبين الهيئة انتهت من طرح التعليمات التنفيذية (الإجراء العملي للانتخابات النيابية)، وتم نشرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

ولفت إلى عقد مناقشات واسعة مع مختلف الأحزاب، لاطلاعهم على التعليمات التنفيذية التي ستعتمد خلال الانتخابات النيابية.

وأوضح المعايطة، إلى أن جداول الناخبين حتى 1 كانون الثاني 2024، منشورة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن للمواطن الاطلاع على الجداول.

وأشار إلى أن الهيئة أجرت انتخابات تجريبية ضمن استعداداتها، مضيفا أن الهيئة ستجري أيضا محاكاة واقعية قبل إجراء الانتخابات في أيلول.

وأوضح أنه ستكون هناك إجراءات خاصة لمراقبة العنف الانتخابي.

وعن اللجان الانتخابية الرئيسية، أشار إلى أنه تم اختيارها بعد تدريب منذ مدة طويلة، مبينا أن اللجان مع المكاتب الفردية سيتجاوز عددهم 200 شخص.

وأكد أهمية الدائرة الانتخابية العامة لأنها ستعطي 30% من المقاعد أي 41 مقعد للقائمة الحزبية والتي ستتطور إلى 50 ثم 65.

وأوضح أنه تم الانتهاء من طرح التعليمات التنفيذية، إذ أن هناك 10 تعليمات، وتم إقرارها وصدورها، ويمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة المستقلة.