الاحتلال: مواطن تركي نفذ عملية طعن في القدس

وطنا اليوم:اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مدنا وبلدات في القدس والضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددا من الفلسطينيين، مما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة في عدة مناطق، في حين تعرض جندي إسرائيلي للطعن في مدينة القدس المحتلة بعملية نفذها سائح تركي وفق ما قالته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال مصدر إن جنديا إسرائيليا أصيب بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس.

من جانبها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مصادر الشرطة تشتبه في أن منفذ عملية الطعن في القدس سائح تركي الأصل، قبل أن تؤكد إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه سائح تركي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت فلسطينيين إثر اندلاع أعمال شغب بالبلدة القديمة بالقدس عقب وقوع عملية الطعن.

وفي سياق مشابه أفادت مصادر عبرية بإصابة مجندة في عملية دهس عند حاجز برطعة جنوب غرب مدينة جنين وانسحاب السائق.

وخارج القدس، قال شهود عيان إن قوات إسرائيلية دهمت عددا من المنازل الفلسطينية في مخيم عسكر القديم شرق نابلس، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأوضحوا أن جيش الاحتلال هدد عائلات بهدم بيوتهم في حال عدم تسليمهم أبناءهم.