وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يصل إلى عمان

وطنا اليوم:وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الأردن في إطار الجهد الأردني لوقف الحرب على قطاع غزة.

وسيبحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع بلينكن جهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.

كما سيتم مناقشة آليات رفع كل القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية.

في الوقت الذي أكّد فيه الأردن الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وكان الصفدي قد أكّد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي التي عقدت في السعودية، أن الجميع يريد سلاماً قائماً على حل الدولتين ويجب أن تعلن إسرائيل التزامها بالسلام العادل والشامل، حيث إنّ الأسرة الدولية متفقة على أن الطريق الوحيد لضمان الأمن والسلام هو حل الدولتين.

كما سيلتقي بلينكن مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ.

وكان الصفدي قد شارك الاثنين في الاجتماع الوزاري التشاوري السداسي مع الولايات المتحدة، في السعودية لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.