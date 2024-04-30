الدفاع المدني يحذر من خطر تشكل السيول

وطنا اليوم:حذرت مديرية الدفاع المدني من الأحوال الجوية غير المستقرة، التي تشهدها المملكة.

وحذرت المديرية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.

كما حذرت المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وتدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.