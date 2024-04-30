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المستفيدون من قرض الإسكان العسكري لشهر 5 (أسماء)

منذ ساعتين
المستفيدون من قرض الإسكان العسكري لشهر 5 (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.
ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 01/05/2024 للحصول على القرض، والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهره عمان يوم الاربعاء الموافق 8/5/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحه الأردنيه لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك .

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 5 -2024

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 5 -2024


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