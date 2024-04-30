إستثمار أموال الضمان وتجارة الاردن يبحثان سبل التعاون لتعزيز الاستثمارات

وطنا اليوم:قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين الكناكريه، أن الصندوق وضمن الجهود الوطنية التي يبذلها لتعزيز الاستثمارات المحلية، عقد سلسلة من اللقاءات التي تجمع بين المستثمرين الماليين وأصحاب الخبرة من القطاع الخاص بهدف توسيع الاستثمارات والمشاريع القائمة، وإقامة مشاريع جديدة وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى وتوظف التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح كناكرية خلال لقائه رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن، ومدراء الصندوق، أهمية توفير بيئة تفاعلية وديناميكية تضمن قيام كل الأطراف بمسؤوليتها بسرعة وكفاءة لإقتناص الفرص الواعدة التي تعزز الميزة النسبية للاقتصاد الأردني

وأضاف كناكريه أن الصندوق له شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من خلال استثمارات ناجحة في قطاعات عديدة، ويعمل حاليا على اقامة استثمارات جديدة من خلال عقد شراكات محلية ودولية جديدة، وأن هذه الجهود متواصلة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع الأردني.

وأشاد كناكرية خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، بالدور الهام الذي تقوم به غرف تجارة الأردن لإظهار الصورة المشرقة للاقتصاد الوطني في المحافل المحلية والدولية، مؤكدا ان الصندوق يسعى وبالتعاون مع الشركاء المؤسسين الى تحديد الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، وإقامة شركات حقيقية لتنفيذ هذه الاستثمارات.

من جهته، رحب رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق بمبادرة صندوق الاستثمار بالتواصل مع الغرفة بصفتها ممثلاً للقطاع التجاري الخاص محليا وفي المؤسسات العربية والدولية، لافتا إن هذه المبادرة تعكس جدية الصندوق في شراكته مع القطاع الخاص.

وأكد الحاج توفيق على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي من خلال تنفيذ استثمارات ذات ميزة نسبية للإقتصاد الأردني ومبنية على منظومة مؤسسية تضمن حصافة ومؤسسية عملية اتخاذ القرار الإستثماري .

وأشاد الحاج توفيق بجهود صندوق الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، مشيرا الى اهمية العمل التشاركي بين الصندوق والقطاع التجاري الخاص المحلي والعربي والدولي .

واضاف أن غرفة تجارة الأردن ستكون حلقة الوصل بين الصندوق وغرف التجارة المنتشرة في المحافظات، وكذلك مع شركاء الغرفة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة في غرف التجارة العربية والاسلامية والاجنبية، لغايات تشبيك الصندوق مع المستثمرين المحليين والأجانب، والمساهمة بالتعريف باستثمارات الصندوق والفرص المتاحة.

وخلال اللقاء أكد اعضاء من مجلس الادارة الحضور، ضرورة ان تشمل الفرص الاستثمارية المحافظات كافة، والاستغلال الامثل للامكانيات المالية والفنية في الصندوق في سبيل تحفيز نمو الإقتصاد الوطني، بهدف تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة وتوفير فرص عمل جديدة في المحافظات.

وأشار الحضور الى اهمية زيادة التعاون المشترك بين الصندوق والغرف التجارية في المحافظات، داعين الى زيارة الغرفة التجارية في المحافظات للاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب وشرح آلية عمل الصندوق، مثمنين عاليا جهود الصندوق، معتبرين هذا اللقاء خطوة هامة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق.