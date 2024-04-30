نشامى تيار إنقاذ قطاع المقاولات يثمن دور راعي القطاع معالي وزير الاشغال ومجلس البناء الوطني

وطنا اليوم – اصدر تيار انقاذ قطاع المقاولات ، بياناً ثمن فيه قرار وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن بإصدار شهادة المطابقة الذي سيتم تفعيلها اعتباراً من تاريخ 1/5/2024 .

وتالياً نص البيان :

. صدق الله العظيم {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}بسم الله الرحمن الرحيم

يثمن نشامى تيار إنقاذ قطاع المقاولات ويوصلون مدى شكرهم وامتنانهم الى جهود بما قام به راعي القطاع وزير الاشغال العامة وما قام به مجلس البناء الوطني بإصدار شهادة المطابقة الذي سيتم تفعيلها اعتباراً من ٢٠٢٤/٥/١

ونؤكد ان هذا القرار هو انجاز يسجل لراعي القطاع وزير الاشغال رئيس مجلس البناء الوطني وباقي اعضاء مجلس البناء الوطني .

ويعتبر هذا الانجاز خطوة في الطريق الصحيح لتصويب وتحسين قطاع المقاولات ،

وتعتبر شهادة المطابقة خطوة تضع جميع المشاركين في البناء والإعمار امام تحديات ومسؤوليات انجاز العمل بكامل مراحله لاخراجه وفق اعلى المواصفات والمعايير واستنادا إلى الكودات الهندسية المعتمدة اصولا

آملين ان تستكمل مسيرة اصلاح هذا القطاع بأتمتة كافة الاجراءات وتفعيل التشريعات الخاصة بالرقابة على الإعمار بشكل اوسع بما في ذلك لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني وان تكون من أولوياتها ضمان تطبيق سجل شهادة المطابقة وفق اعلى المعايير من قبل مقاول مصنف ومسجل وفق القانون

فاليوم نضع بصمة وفاء وشكر وعرفان لكل من ساهم ومازال يساهم في تطوير وصعود قطاع المقاولات في ضل سيدنا قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم .