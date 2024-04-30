انتقال حماس إلى الأردن.. قيادي بالحركة يناقض أبو مرزوق

وطنا اليوم:أبدى القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس غازي حمد استغرابه مما صرح به عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق حول احتمال انتقال قادة الحركة إلى الأردن إذا اجبروا على مغادرة قطر.

وقال حمد، إن هذا الموضوع لم يطرح أبدا على طاولة البحث، مشددا على أن قطر موقفها داعم للحركة، والعلاقات طبيعية جداً، وأن تلك القضية غير مطروحة لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح في تصريحات على شاشة العربية الحدث، أنه يحترم أبو مرزوق ويقدره، لكنه أكد أن موضوع انتقال قادة الحركة إلى الأردن لم يطرح على الإطلاق.

وأضاف، “ربما هناك بعض الأطراف التي تحاول التشويش على الحركة، وعلى رأسها إسرائيل من خلال إما الضغط على بعض الدول أو ترويج الشائعات”.

وتابع، “لا شك أن تل أبيب تحاول الضغط على بعض الدول من أجل عدم استقبال قادة حماس، لكن الموقف القطري واضح وداعم ولا يوجد بيننا أي إشكاليات”.