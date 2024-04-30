تل أبيب تعلن عدم المشاركة بمفاوضات القاهرة

وطنا اليوم:أعلن مسؤول كبير في تل أبيب، الثلاثاء، أنه تقرر عدم الذهاب إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ضمن المقترح الأخير.

وقال المسؤول الكبير بحسب ما نشرت إذاعة جيش الاحتلال، إن تل أبيب ستنتظر الإجابات مساء الأربعاء وبعد ذلك ستقرر.

وكانت أفادت هيئة البث العبرية، بأن وفد “إسرائيلي” سيتوجه إلى القاهرة غدا الثلاثاء لبحث صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق أعلن القيادي بحركة حماس خليل الحية أن الحركة تسلمت رد الاحتلال على موقفها الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في 13 أبريل/ نيسان الجاري.

من جهتة أعلنت حماس أن وفد من الحركة يزور العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة مقترح هدنة يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادي في الحركة، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن الوفد سيناقش اقتراحا لوقف إطلاق النار قدمته الحركة إلى قطر ومصر، اللتين تقودان جهود الوساطة، فضلا عن مناقشة رد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن من المحتمل أن ترد حماس على أحدث اقتراح إسرائيلي بخصوص هدنة على مراحل والذي سُلم السبت.

في سياق آخر، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تفاؤله بشأن اقتراح للهدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، مؤكداً أن مصر تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وحماس.

وفي تصريحات أخرى، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن “على حماس أن تقرر، وعليها أن تقرر بسرعة”، مضيفاً “نأمل أن تتخذ حماس القرار الصحيح”.

وأكد بلينكن: “بين يدي حماس مقترح سخي للغاية”