وزارة الشؤون السياسية: أعداد المنتسبين للأحزاب يتصاعد

وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، علي الخوالدة، الاثنين، إن معظم الأحزاب السياسية تتركز في العاصمة عمّان مع وجود أخرى في محافظتي إربد والزرقاء، مشيرا إلى أن أعداد المنتسبين للأحزاب يتصاعد.

وأوضح الخوالدة، أن “القانون الحالي أكّد جدية العمل الحزبي”، وأضاف: “معظم الأحزاب تركزت في العاصمة عمّان، وهناك محافظات يوجد فيها أحزاب بأعداد جيدة مثل الزرقاء وإربد، وهذا أمر طبيعي بسبب عدد السكان”.

وبلغ عدد المنتسبين للأحزاب 86 ألفا في الأردن، فيما “يتصاعد هذا العدد وهو أمر إيجابي لأن العمل الحزبي هو خيار فردي وتطوعي ومتعب” بحسب الخوالدة.

وقال الخوالدة إنه “يعتقد أن عدد الأحزاب، في بداية أي عملية تحديث، تتدافع مجموعات مختلفة لديها طموحات ورغبات، لكن بعد الانتخابات، العتبة ستفرز مجموعة من الأحزاب لتصل إلى البرلمان”.

وأشار إلى أن على الأحزاب الأخرى “مراجعة أدبياتها ووسائلها وأدواتها وقد تعود مرة أخرى (للمنافسة)…”.