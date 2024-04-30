شرطة البادية تنقذ عائلة علقت مركبتها في منطقة صحراوية

وطنا اليوم:تمكنت وحدة طوارئ الواجبات في شرطة البادية الملكية الوسطى، من إنقاذ عائلة علقت مركبتهم في إحدى المناطق الصحراوية الحدودية الجنوبية بسبب الأمطار وإخلائهم إلى منطقة آمنة.

وقال قائد وحدة طوارئ الواجبات في قيادة شرطة البادية الملكية، المقدم محمد القضاة، إنه تم مشاهدة مركبة مساء أمس من قبل أحد مرتبات قوات البادية الملكية قرب المنطقة الحدودية الجنوبية، وعلى الفور توجهت مجموعة من مرتبات شرطة البادية سيراً على الأقدام باتجاه المركبة، حيث تفاجأوا بوجود عائلة داخل المركبة العالقة داخل مجرى السيل بسبب الأمطار.

وأشار إلى أنه وحفاظا على سلامتهم وخوفا من ارتفاع منسوب المياه بالسيل تم إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية والتحرك إلى الموقع بواسطة آليات متخصصة بالتزامن مع التواصل مع كوادر الدفاع المدني حيث تحركت كافة الفرق وأخلت العائلة وتم تأمينهم إلى منطقة آمنة.

ونوه المقدم القضاة إلى أن ضرورة التعامل مع التحذيرات من الحالة الجوية الصادرة عن مديرية الأمن العام بجدية، لافتاً إلى أن البعض من سائقي المركبات ذات الدفع الرباعي يعتقدون أنهم قادرون على قطع مجاري الأودية والسيول إلا أنها قد تعلق بالطمي وفي كثير من الأحيان لا تكون تلك المناطق ضمن نطاق شبكات الاتصال مما يزيد من صعوبة الموقف.

وأكد ضرورة التواصل مع هاتف الطوارئ 911 قبل الانطلاق إلى تلك المناطق في ظل حال عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، والتي قد تؤدي إلى تشكل سيول تصل عبر الحدود بالرغم من عدم تساقط الأمطار محليا، وهو الأمر الذي تعاملت معه مديرية الأمن العام من خلال شرطة البادية الملكية والدفاع المدني، في عمليات إخلاء أشخاص حاصرتهم السيول في مثل هذه المناطق.