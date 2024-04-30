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الضريبة : صرف رديات المكلفين التي تقل قيمتها 200 دينار اليوم وغدا

منذ دقيقة واحدة
الضريبة : صرف رديات المكلفين التي تقل قيمتها 200 دينار اليوم وغدا

وطنا اليوم:أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، أنه سيتم اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء صرف رديات المكلفين التي تقل قيمتها عن 200 دينار.
وقال ، إن كل مكلف قدم إقراره الضريبي سواء لشهر 1 أو 2 او 3 أو 4 وردياته لا تتجاوز 200 دينار سيتم صرفها.
وبين أن الدائرة دفعت خلال العام الماضي 2023 ما مجموعه 95 مليون دينار كرديات، وعليه تم إغلاق كافة الأرصدة المتراكمة منذ سنوات سابقة، فيما دفعت الدائرة 45 مليون دينار كرديات خلال عام 2021.
وأضاف أن هذا العام سنغطي كافة الرديات التي تسحق هذا العام.


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