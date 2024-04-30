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مجلس التعاون لدول الخليج يجدد رفضه لعدوان الاحتلال على غزة

منذ 29 ثانية
مجلس التعاون لدول الخليج يجدد رفضه لعدوان الاحتلال على غزة

وطنا اليوم:جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، امس الاثنين، موقف دول المجلس الثابت بشأن الرفض القاطع لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والإنساني وعدوانه على قطاع غزة.
وبحسب وكالة واس السعودية الرسمية، جدد البديوي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة بالرياض، المطالبة بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء غزة.
وأضاف البديوي، أن استمرار التصعيد المتبادل ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة وتوسع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار، داعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحفظ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.


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