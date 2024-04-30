جيش الاحتلال يُقر بمقتل ضابطين وإصابة جندي بكمين وسط قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين وإصابة جندي بجراح خطيرة بكمين وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له تحت بند سُمح بالنشر، إن الرائد (احتياط) عيدو أفيف 28 عاماً من كرميئيل، مقاتل في إسناد مدرعات كتيبة حسن 9232، أوزبت يفتاح (679)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

وأضاف أن الرائد (احتياط) كالكيدان مهاري 37 عاماً، بيتاح تكفا، مقاتل في الكتيبة 223، لواء كرملي (2)، قتل أيضا سقط في معركة وسط قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه أصيب جندي (احتياط) من الكتيبة 223، لواء كرملي (2) بجروح خطيرة.

والاحد، أفاد موقع “روتر” العبري، بمقتل 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان لها، مساء الأحد، إن عناصرها استدرجوا قوة من جيش الاحتلال مؤللة وأوقعها في كمين ألغام مستخدمين العبوات الناسفة وصواريخ “F16” التي تم إطلاقها على المدنيين ولم تنفجر في شارع السكة بمنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل 608 جنديا وضابطا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، 263 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

وبحسب جيش الاحتلال، أصيب 3,318 من جنود الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، وصف حالة 514 منهم بالخطرة، و877 إصابة متوسطة، و1,927 إصابة طفيفة.