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ربح 37 مليارا في 5 أيام..ارتفاع صافي ثروة إيلون ماسك

منذ 31 ثانية
ربح 37 مليارا في 5 أيام..ارتفاع صافي ثروة إيلون ماسك

وطنا اليوم:يقترب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من تجاوز صاحب المركز الثاني في قائمة أغنى رجال الأعمال بالعالم جيف بيزوس، بعد أن تغلب على مارك زوكربيرغ الأسبوع الماضي.
والاثنين، ارتفعت ثروة إيلون ماسك الصافية، من جديد، حيث قدرت بـ 201,5 مليار دولار بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا.
وفي الأيام الخمسة الماضية، حصل ثالث أغنى شخص في العالم على أكثر من 37 مليار دولار من صافي ثروته، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وهذا هو أكبر مكسب أسبوعي له منذ آذار/مارس 2022، قبل موافقته على شراء شركة “تويتر” مقابل 44 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في التاريخ.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت ثروة ماسك بنفس القدر الذي زادت فيه بعد صعود مذهل في عامي 2020 و2021.
وأضاف ماسك 18.5 مليار دولار إلى ثروته، الاثنين، وهو المكسب اليومي رقم 13 الذي يحركه السوق لأي ملياردير على مؤشر ثروة بلومبرغ وسابع أكبر مكاسب لماسك.


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