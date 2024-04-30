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رئيس جامعة مؤتة التعاون الإيجابي ضرورة لتكون الجامعات حاضنة للتطوير

منذ 26 ثانية
رئيس جامعة مؤتة التعاون الإيجابي ضرورة لتكون الجامعات حاضنة للتطوير

وطنا اليوم– قال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات إن التعاون الإيجابي متطلب ضروري لتجسيد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية إلى أن تكون الجامعات حاضنة للتطوير والإستثمار بالعقول المبدعة كرأس مال عظيم.

 

وأكد النعيمات اليوم الإثنين، خلال لقائه بممثلين من تجمع أبناء عشائر الكرك إنفتاح الجامعة على مؤسسات المجتمع بهدف إشراك المجتمع المحلي في دعم تطلعات الجامعة وأهدافها على كافة الأصعدة والمستويات.

 

وأشاد النعيمات بالجهود الكبيرة لممثلي تجمع عشائر الكرك وسعيهم لدعم مسيرة الجامعة والحرص على المصلحة العامة ممثلة بتقدم الجامعة وتحقيقها لرؤى الريادة والتميز.

 

بدوره، أشار رئيس تجمع عشائر الكرك سليمان الضمور إلى أهمية الشراكة بين المجتمع المحلي والجامعة من أجل خلق بيئة جاذبة للطلاب من خارج المملكة وداخلها مشيدًا بالجهود الطيبة التي أثمرت في الحد من العنف الجامعي بشكل لافت.

 

بدوره أشار اللواء الركن المتقاعد عبدالجليل المعايطة إلى ضرورة مساهمة الجميع في الحفاظ على الجامعة ورفعة شأنها، فيما تحدث المهندس بشار الحباشنة عن إنجازات الجامعة، والتحديات المالية.


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