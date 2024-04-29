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إفتتاح الدورة لـ12 من مهرجان الصورة عمان

منذ 3 ساعات
إفتتاح الدورة لـ12 من مهرجان الصورة عمان

وطنا اليوم– بحضور سمو الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، وسمو الأميرة ريم علي، أفتتح مساء اليوم الإثنين، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان، “مهرجان الصورة.. عمان” بدورته الثانية عشرة تحت عنوان “وجود”.

 

وأشتمل حفل الإفتتاح الذي حضرته وزيرة الثقافة هيفاء النجار وسفير مملكة إسبانيا في الأردن ميغيل دي لوكاس ومدير عام عام المتحف الدكتور خالد خريس، على إفتتاح معرض “أشباح التاريخ” للمصور الأسباني “مويسيس سمان” ضمن فعاليات المهرجان بالتعاون بين المتحف والمركز الثقافي الأسباني “ثيربانتيس” بعمان.

 

يشار إلى أن المهرجان الذي تنظمه دارة التصوير ويستمر شهرًا يشتمل على 26 معرضًا للصور الفوتوغرافية موزعة على 11 موقعًا في عمان منها 16 معرضا في “زارا سنتر” الذي يستضيف يوم بعد غدٍ الأربعاء وضمن معارض المهرجان، معرضًا خاصًا بعنوان “غزة حبيبتي”.

 

ولفتت مديرة دارة التصوير ليندا خوري في كلمة لها في الإفتتاح ان إدارة المهرجان التي كانت تتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية في الدورات السابقة اتّخذت قرارًا في هذه الدورة بعدم التعاون مع أي جهة لم تدعم وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة.

 

كما تحدث السفير دي لوكاس عن عرض الإفتتاح للفنان الأسباني “سمان”، منوهًا بأعماله وصوره الفوتوغرافية المعبرة.

 

وتحدث الدكتور خريس عن التعاون القائم والمستمر بين المتحف ودارة التصوير، لافتًا إلى أن المتحف كان أول داعم لمهرجان الصورة منذ إنطلاقته الأولي عام 2011 ومازال إلى يومنا هذا.

 

وتناولت صور معرض “أشباح التاريخ” للمصور الأسباني “سمان” موضوع الحرب لا سيما الحرب في العراق في فترة ما بعد 2003 حيث عمل مصورًا صحفيًا أنداك.


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