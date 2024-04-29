الأخوة الأردنية التونسية” تلتقي السفيرة التونسية في عمان

وطنا اليوم_ زا رت لجنة الإخوة الأردنية التونسية البرلمانية برئاسة النائب زينب البدول اليوم الاثنين السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي الي

واكدت رئيسة الجنة النائب زينب البدول على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تربطهما من علاقات ثنائية متينة على مختلف المستويات

ودعت البدول إلى ضرورة زيادة الرحلات الجوية بين البلدين وذلك لتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقة مما يساهم في التبادل الثقافي والمعرفي بين شعوب البلدين

ولفتت البدول إلى أن الزيارات الأخوية المتبادلة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتسهم في تقريب وجهات النظر حيال العديد من التحديات والقضايا المشتركة.

من جهتها ثمنت السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي الزيارة مؤكدة انها تزيد من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين مشددة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وزيادة عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية وبما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء النواب اعضاء لجنة الأخوة المهندسة عبير الجبور وهادية السرحان والنائبان مجدي اليعقوب وأسماء الرواحنة