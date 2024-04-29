بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأخوة الأردنية التونسية” تلتقي السفيرة التونسية في عمان

منذ 4 ساعات
الأخوة الأردنية التونسية” تلتقي السفيرة التونسية في عمان
  1. وطنا اليوم_ زارت لجنة الإخوة الأردنية التونسية البرلمانية برئاسة النائب زينب البدول اليوم الاثنين السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي الي

 

واكدت رئيسة الجنة النائب زينب البدول على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تربطهما من علاقات ثنائية متينة على مختلف المستويات

 

ودعت البدول إلى ضرورة زيادة الرحلات الجوية بين البلدين وذلك لتسهيل التنقل بين البلدين الشقيقة مما يساهم في التبادل الثقافي والمعرفي بين شعوب البلدين

 

ولفتت البدول إلى أن الزيارات الأخوية المتبادلة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتسهم في تقريب وجهات النظر حيال العديد من التحديات والقضايا المشتركة.

 

من جهتها ثمنت السفيرة التونسية في الأردن مفيدة الزريبي الزيارة مؤكدة انها تزيد من متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين مشددة على أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وزيادة عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية وبما يعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء النواب اعضاء لجنة الأخوة المهندسة عبير الجبور وهادية السرحان والنائبان مجدي اليعقوب وأسماء الرواحنة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:31

رئيس جامعة مؤتة التعاون الإيجابي ضرورة لتكون الجامعات حاضنة للتطوير

02:27

وزير الزراعة:الأردن يوصي بدعم التعاونيات في غزة

01:25

إفتتاح الدورة لـ12 من مهرجان الصورة عمان

00:12

جمعية برد الماء الخيرية تقيم يوم طبي مجاني وتوزع الأدوية اللازمة مجانًا

23:54

نشاط اللجنة النسائيةفي جمعية خليل الرحمن الخيرية وجمعية اللؤلؤة التعاونية عقد لقاء بعنوان ” نرتقي بالبعد عن الاعاقة التربوية “

23:43

جامعة العلوم والتكنولوجيا تستضيف الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي

23:28

تقرير أمريكي: لهذه الأسباب محمد بن سلمان أقوى زعيم في الشرق الأوسط بأكمله

22:51

انتخابات مجلس إدارة الفوسفات تفضي إلى فوز الذنيبات بأغلبية ساحقة

22:40

جفاف الفكر التربوي!!

22:38

طفل بحالة سيئة إثر سقوطه من سطح منزل بإربد

21:20

العياصرة تكتب: الأردن بحاجة للمؤتمر التعاوني الوزاري الحادي عشر لدول اسيا والمحيط الهادي

21:11

في عصر الذهب الأبيض: مناجم الفوسفات الأردنية تقود النمو وتعزز الاقتصاد الوطني

وفيات
وفيات الاثنين 29-4-2024وفيات الأحد 28-4-2024وفيات الجمعة 26-4-2024وفيات الخميس 25-4-2024وفيات الأربعاء 24-4-2024