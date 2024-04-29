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وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري

منذ ساعة واحدة
وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري

وطنا اليوم:وصلت إلى مطار ماركا العسكري اليوم الاثنين، طائرة عسكرية بولندية تحمل على متنها مساعدات إنسانية وإغاثية لإرسالها إلى الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى المطار مدير الدفاع الجوي، السفير البولندي في عمّان لوتسيان كاربينسكي والملحق العسكري البولندي في عمّان.
وتأتي هذه المساعدات تأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة جراء الحرب، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للقطاع.


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